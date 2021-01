Pallanuoto M/ A1: Salerno – Pro Recco 10-15

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto riceviamo e pubblichiamo

Con otto liguri su dodici in formazione, la Pro Recco espugna la vasca del Salerno nella sesta e ultima giornata del gruppo A: alla Vitale finisce 10-15 per i biancocelesti che chiudono a punteggio pieno e si qualificano così alla fase “Elite”, tappa intermedia prima delle finali Scudetto. La “Pro Recco a chilometro zero”, con quattro millennials in squadra, festeggia anche il rientro di Aicardi in una partita ufficiale dopo oltre dieci mesi di assenza: per il centroboa savonese, reduce dall’operazione alla spalla, l’ultima gara giocata risaliva al 7 marzo 2020.

Il numero 11 biancoceleste impiega appena 93 secondi dal fischio d’inizio per riassaporare la gioia del gol: il suo tocco sottoporta inaugura il match che i ragazzi di Hernandez conducono in porto senza particolari affanni, aumentando i giri del motore dal secondo quarto con un break di 0-4 sul risultato di 3-3 che indirizza la partita (parziali 1-2, 2-5, 2-4, 5-4).

Nell’ultimo tempo brillano i giovani biancocelesti con Mangiante che segna la sua prima rete in serie A1 e il portiere Perrone, classe 2004, all’esordio in campionato. Sei gol per Di Fulvio, miglior marcatore di giornata, poker per Aicardi.

Per il tabellino: https://www.federnuoto.it/home/pallanuoto/campionato-a1-maschile/2020-2021-pn-m/regular-season-pn-m-2020-2021/regular-season-pn-m-2020-2021-girone-a.html#/tabellino/19233:r-n-nuoto-salerno-pro-recco-n-e-pn.html