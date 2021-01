Le ricette di Renzo Bagnasco: axôu all’antiga

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Axôu all’antiga: suggerimento per farsi in casa l’aceto all’antica.

Descrizione: un buon aceto nasce solo da un buon vino e non se si recuperano scarti andati a male. L’ideale sarebbe utilizzare un tino di castagno verticale perché il suo tannino favorisce l’acetificazione; dovrà avere al livello del fondo, un rubinetto dal quale poi spillare l’aceto oppure, in alternativa, usare le acetiere di vetro ma il risultato non è lo stesso.

Nel tino, nella zona dell’oblò di ispezione, inserire una canna naturale forata terminante a mostacciolo e che raggiunga il fondo in modo che non si possa mai intasare; questo “tubo” permetterà al vino che andremo di volta in volta ad aggiungere, di arrivare direttamente sul fondo senza toccare o rompere la superficie semi opaca che nel frattempo si sarà formata: quel velo opalescente è l’habitat degli acetobatteri. Se si dovesse “rompere” precipiterebbe sul fondo facendoli annegare per asfissia perché sono aerofagi. Sfatiamo un errore ricorrente: si crede che quella gelatina che a volte si forma (sbagliando) sul fondo, sia la “madre dell’aceto” mentre in realtà sono acetobatteri annegati e quindi inefficienti. Se si dovesse formare, buttiamola.

Dobbiamo annotare la data d’inizio così da sapere quando sarà pronto. Iniziamo inserendovi una noce di lievito di birra o un po’ di crescente da pane e un litro di birra forte tipo Guinness. Dopo una settimana aggiungervi un litro di buon aceto bianco e, dopo altri sette giorni, iniziare ad unirvi dell’eccellente vino della forza di un barolo; l’ideale sarebbe non fosse “trattato” perché sarà lui che dovrà trasformarsi in ottimo aceto. A seguire e con cadenza settimanale, aggiungervi altro vino della stessa qualità del primo sino ad arrivare a tappo lasciandovi però un cuscinetto d’aria per garantire la vita ai batteri acetici che fanno sì che l’alcool etilico si trasformi in acido acetico. In quello spazio d’aria … lavorano per noi.

Il tino dovrà essere posizionato in modo da non doverlo più muovere; non sopporta d’essere sbattuto. Appena pronto l’aceto va spillato e imbottigliato. Se lo si vuole più forte basta introdurre uno o due spaghetti di pasta secca nella bottiglia senza però bloccarne l’aria; sarà sufficiente chiudere il collo con una garza perché lentamente la pasta rafforzerà il processo di acetificazione. Anche l’oblo del tino non va chiuso ermeticamente; pure lì una garza andrà benissimo perché l’aria dovrà potervi penetrare. Ecco perché l’acetiera non va tenuta in cantina, perché i batteri presenti anche nell’aria esterna, potrebbero rovinare la nostra scorta di vino colà sistemata.