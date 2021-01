Lavagna: “Diga Perfigli, la passività del sindaco”

Da Laura Corsi e Mario Mario Maggi, consiglieri comunali Gruppo 100%Lavagna, riceviamo e pubblichiamo

Viste le dichiarazioni riportate recentemente dalla stampa locale sulla realizzazione della diga Perfigli non possiamo rimanere in silenzio.

Il mostro non nasce dal nulla: ha dei padri ben precisi: i politici di sinistra (ai tempi di Burlando/ Repetto/ Vaccarezza), i tecnici scelti dalla sinistra, i burocrati dei tempi della sinistra (allora al governo di Regione , Provincia, Comune).

Detto questo, oggi la grave responsabilità della triade che guida Regione , Città Metropolitana e Comune di Lavagna è quella di non presentare un progetto alternativo che, spazzando via per sempre il mostro, impedirebbe la realizzazione di un’opera devastante a perenne memoria dell’inettitudine della politica.

Particolarmente sconcertanti ci sono apparse le dichiarazioni (e/o i silenzi) dei consiglieri rappresentanti della Lega in Città metropolitana e Regione, che si mostrano rassegnati di fronte all’ineluttabile realizzazione del mostro.

Che dire della passività acquiescente del Sindaco di Lavagna?

Dov’è finita l’energia con cui in campagna elettorale buttava giù il mostro? (Vedasi il famoso video che merita di essere riproposto). Quali atti formali la maggioranza attuale del Consiglio Comunale ha approvato per scongiurarne la realizzazione?

Ricordiamo solo che, in un recente Consiglio Comunale, hanno bocciato le mozioni presentate dai gruppi di minoranza che chiedevano azioni concrete e non vuote e inefficaci dichiarazioni di intenti.

Abbiamo ancora la possibilità di seguire i saggi consigli del Prof. Caselli e di imprenditori illuminati che recentemente hanno rilanciato il Progetto Levante (o Convention del Tigullio) per liberare il nostro territorio da quella Genova matrigna che speravamo definitivamente sepolta.

Ma occorre lanciare il cuore oltre l’ostacolo e unire veramente le forze di tutti tralasciando, almeno per ora, le ambizioni personali e gli interessi particolari.

Noi ci siamo.