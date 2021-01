Chiavari: mercoledì in streaming, Bonini racconta Regeni

Da Donatella Nicolini, per l’Associazione “Verità e giustizia: il Tigullio per i diritti”, riceviamo e pubblichiamo

Nel quinto anniversario del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, mercoledì 3 febbraio, alle 17, a cura dell’associazione “Verità e giustizia: il Tigullio per i diritti” il vicedirettore de “la Repubblica”, Carlo Bonini, che ne ha seguito da vicino tutti i passaggi, farà il punto sulle indagini e sulle

implicazioni politiche della vicenda (l’Italia ha sollecitato una presa di posizione ferma dell’Unione europea).

L’incontro avverrà in streaming, attraverso una diretta Facebook sulla pagina dell’associazione. Vi prenderanno parte, con Bonini, anche il capogruppo del Pd in seno all’Assemblea legislativa ligure, Luca Garibaldi, la sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio, il sindaco di Camogli, Francesco Olivari, e don Alberto Gastaldi, responsabile diocesano per la Pastorale giovanile. Coordinerà l’incontro Roberto Pettinaroli, responsabile edizione Levante de “Il Secolo XIX”.

Il 3 febbraio 2016, in una cunetta dell’autostrada che dal Cairo conduce ad Alessandria, viene rinvenuto il corpo di un giovane uomo. E’ quello di un ricercatore italiano, Giulio Regeni, 28 anni, dottorando dell’Università di Cambridge, in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati indipendenti,

scomparso il 25 gennaio.

Il corpo presenta evidenti segni di tortura. Nonostante i reiterati tentativi di depistaggio da parte delle autorità egiziane, ai magistrati italiani che indagano sul sequestro, le sevizie e l’uccisione di Giulio Regeni appaiono subito chiare le responsabilità degli apparati di sicurezza. Nel dicembre scorso, per quei fatti, quattro ufficiali della National Security Agency (il servizio segreto interno egiziano) sono stati rinviati a giudizio dalla Procura della Repubblica di Roma: sono il generale Tariq Sabir, il colonnello Athar Kamel, il colonnello Usham Helmi e il maggiore Magdi Sharif.

Ad essi viene contestato il sequestro di persone pluriaggravato, il concorso in lesioni personali gravissime e l’omicidio: non il reato di tortura, introdotto nell’ordinamento italiano solo nel 2017. I quattro ufficiali indagati risultano irreperibili, perché la magistratura egiziana si è rifiutata, sin qui, di fornirne gli indirizzi di residenza. E’ comunque importante che un processo sia stato istruito e si giunga al dibattimento.

“L’incontro sarà l’occasione per ricordare ciò che accadde cinque anni fa, una ferita che non si rimargina – sottolinea Andrea Lavarello, presidente dell’associazione ‘Verità e giustizia: il Tigullio per i diritti’ – e per ribadire il nostro impegno affinché i diritti umani e civili vengano rispettati sempre e dovunque. A cominciare dall’Egitto e dalla vicenda di Patrick Zaki, di cui chiediamo l’immediata liberazione”.