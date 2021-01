Chiavari: l’Economica apre la biblioteca alla lettura

Dalla Società Economica di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Da lunedì, 1 febbraio, la Liguria torna in zona gialla e la biblioteca riapre le sale di lettura.

Dalla mezzanotte di domenica e per le successive due settimane, in base alla nuova ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, anche la Liguria tornerà in zona gialla. Questo permetterà alla Società Economica di riaprire le sale di lettura della Biblioteca: “Ci atterremo alle indicazioni del nostro protocollo e quindi l’accesso sarà contingentato, al fine di consentire il distanziamento e si dovrà comunque effettuare la prenotazione – precisa Enrico Rovegno, vice presidente della S.E. e responsabile della Biblioteca – siamo contenti di poter nuovamente accogliere gli studenti e i nostri utenti”.

Per accedere ai servizi della Biblioteca quindi occorrerà prenotare, telefonando al numero 0185.363275, scegliendo fra due fasce orarie: 8.30-13.00 oppure 14.00-17.30.

Aggiunge ancora Rovegno: “Abbiamo lavorato nel frattempo per mettere a disposizione del pubblico i numerosi nuovi acquisti fatti entro la fine dello scorso anno con i contributi del Ministero dei Beni Culturali e del Comune di Chiavari, acquisti che vanno ad arricchire settori della biblioteca tipicamente aperti al prestito e alla consultazione: narrativa contemporanea e gialli, con tutte le novità più significative uscite nel 2020, ma anche classici del Novecento, poeti contemporanei, libri di argomento locale e più generalmente ligure”.