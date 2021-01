Chiavari: “Io e 14 milioni a difesa del litorale”

Dall’ufficio stampa del Gruppo Lega Liguria – Salvini riceviamo e pubblichiamo

“A seguito delle violente mareggiate del 2018, grazie alla Lega al Governo, la Liguria ha poi ricevuto oltre 300 milioni di euro.

Ora da Regione Liguria arrivano quindi a Chiavari 14 milioni di euro, destinati alla realizzazione di nuovi pennelli per la difesa del litorale. Si tratta di un’opera importantissima viste le ultime mareggiate, in particolare quelle del 2018, che hanno colpito il Tigullio.

Ogni anno il Comune di Chiavari è costretto a spendere cifre importanti sugli arenili perché le spiagge vengono spazzate via, il tratto di mare antistante il litorale non ha più fondale e l’acqua ristagna nel periodo estivo.

Inoltre, anche la passeggiata, inaugurata in zona Preli da pochi mesi, lo scorso dicembre è stata di nuovo danneggiata.

Nella nostra città sono circa 20 anni che si parla di questo intervento e oggi, finalmente, in Regione abbiamo trovato i fondi necessari per realizzarlo.

Ricordo che le opere dovranno obbligatoriamente essere appaltate entro il 31 dicembre 2021.

Pertanto, con il sindaco Marco Di Capua e con l’assessore regionale Giacomo Giampedrone ho già avuto diversi incontri per pianificare l’iter della pratica, sia a livello comunale che regionale, e a tale proposito ringrazio anche la dirigente regionale Cecilia Brescianini che si è detta disponibile a verificare tutti i passaggi per arrivare in tempi adeguati all’approvazione del progetto”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega)