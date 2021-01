Chiavari: in arrivo 14 milioni dalla Regione; a Sestri altri 2

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo la parte di un comunicato che riguarda il Levante

Il presidente della Regione Liguria e Commissario straordinario per l’emergenza maltempo dell’autunno 2018 ha firmato il Piano di riparto dei fondi di Protezione civile per l’annualità 2021, per complessivi 100 milioni di euro. Le risorse sono destinate a 37 Comuni, per la realizzazione di oltre 70 nuovi interventi di difesa del suolo e alla realizzazione di un piano dedicato per la messa in sicurezza stradale in provincia di Imperia.

Tra gli interventi più rilevanti, nell’imperiese, quello da 8 milioni di euro per la messa in sicurezza spondale del torrente Argentina, tra Taggia e Riva Ligure; nell’area metropolitana genovese a Chiavari, l’intervento da 14 milioni di euro per la riqualificazione del sistema di difesa a mare dell’abitato e l’intervento da 2 milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza della diga di Portobello, a tutela della Baia del Silenzio a Sestri Levante; nello spezzino ad Arcola l’intervento da 5,8 milioni di euro per il completamento del primo stralcio funzionale delle arginature di Battifollo e Romito Magra. Infine nel savonese sono previsti diversi interventi a mare a difesa dei Comuni costieri.

Riparto risorse

Città Metropolitana di Genova – 34.659.355,39 euro complessivi per 20 interventi

Provincia della Spezia – 17.175.000 euro complessivi per 9 interventi

Provincia di Savona – 23.729.000 euro complessivi per 15 interventi

Provincia di Imperia – 24.685.090,31 euro complessivi per 27 interventi