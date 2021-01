Chiavari: “Grazie alla nostra progettualità, arrivano 14.000.000” (3)

Da Antonio Segalerba, “Avanti Chiavari – Avanti così”, riceviamo e pubblichiamo

Abbiamo ottenuto 14.000.000 di euro per la difesa a mare della nostra città!

Il Presidente Giovanni Toti ha firmato il piano di riparto che ora passerà al dipartimento Protezione Civile Nazionale.

Potremo così attuare un punto fondamentale del nostro programma elettorale: realizzare pennelli perpendicolari per la difesa mare ampliando le spiagge!

Questo avrà una forte ricaduta turistica ed occupazionale per meglio valorizzare una risorsa preziosa per la nostra città come il suo splendo mare.

Il finanziamento ci è stato riconosciuto perché con lungimiranza, già ad inizio dello scorso anno, avevamo impostato il lavoro per la progettazione delle difese mare poi finanziata dalla Regione con un investimento di 500.000 euro.

Solo grazie questa nostra progettualità, già assegnata ad un gruppo di progettisti, abbiamo potuto ottenere il finanziamento dell’opera perché concretamente potrà essere speso grazie al lavoro già svolto.

Vogliamo ringraziare il Presidente Giovanni Toti, l’onorevole Edoardo Rixi e l’assessore Giacomo Raul Giampedrone che hanno prestato attenzione alle richieste del nostro territorio così delicato e così esposto agli eventi meteo marini, con necessità di investimenti per essere messo in sicurezza.

Con competenza e serietà siamo riusciti a impostare opere pubbliche che Chiavari aspettava da anni e nessuno aveva mai fatto.

La notizia a me comunicata questa mattina dall’Assessore Ilaria Cavo conferma la bontà del nostro lavoro di squadra.

Vogliamo continuare a cambiare Chiavari in meglio.