Chiavari: “Area colmata, park irrinunciabile e costi”

Dal Circolo cantiere verde Tigullio riceviamo e pubblichiamo

Dalla sua realizzazione risalente agli anni Settanta, la cosiddetta area colmata ha rappresentato nel corso dei decenni una garanzia di parcheggio gratuito per le esigenze di mobilità dei numerosi pendolari. Tanti progetti e ipotesi su come qualificare l’intera area strappata al mare si sono susseguiti negli ultimi anni. E’ quindi bene ricordare che sono i bisogni di mobilità delle persone – tra questi, in particolare, giovani e lavoratori – che necessitano di essere salvaguardati e tutelati. Questa è la premessa a qualunque ragionamento si voglia compiere sulla ridefinizione degli spazi della colmata, considerando che il contesto urbano è caratterizzato dalla penuria di parcheggi “liberi” e da un collaudato meccanismo di lavaggio stradale che rimanda molto un altrettanto collaudato sistema … vessatorio.

Ciò detto, risulta davvero poco credibile l’annuncio della realizzazione di un parcheggio sotterraneo strutturato su due piani con la disponibilità ottocento stalli ad utilizzo completamente gratuito … Chi si sobbarca il costo oneroso dell’operazione?

La questione depuratore: se si costruirà – come prospettato – a filo costa, ebbene, sarà necessaria la realizzazione di una imponente protezione a mare che abbisognerà, a sua volta, di studi approfonditi sulle correnti marine al fine di evitare il ripetersi degli errori commessi in passato nella realizzazione di impianti simili. I porti di Lavagna e di Chiavari docent! L’edificazione della protezione costiera andrà valutata anche dal punto di vista economico: i costi preventivati non possono incidere in maniera così rilevante sull’opera complessiva, pena l’intervento sanzionatorio della Corte dei Conti.

L’aspetto positivo dell’idea progettuale riguarda senz’altro la realizzazione della Cittadella dello Sport – una proposta già sviluppata da Gaggero, se ricordiamo bene. Questa rappresenterebbe una buona occasione di sviluppo e di utilizzo di un’area strategica per la città e che potrebbe diventare una zona di interscambio auto/bici/treno di interesse per l’intera area del Tigullio.