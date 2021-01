Camogli: “Scritta inutile sulla facciata del condominio”

Don Ezzelino Barberi, già arciprete di Camogli, è stato forse l’unico (a parte Margherita Milesi) a pensare di costruire case destinate a persone momentaneamente in difficoltà in un paese turistico dove gli affitti non sono facilmente abbordabili. Anni fa sono nati così ventidue appartamenti nell’ex Istituto della Provvidenza retto dalle suore dorotee e poi Convitto Marconi. A nostro avviso don Ezzelino commise un errore: per ricordare l’origine dell’edificio fece scrivere sulla facciata “Residenza La Provvidenza” che, rima a parte, sembra una inutile, ingannevole stonatura. E anche un doppione, considerato che già una targa in marmo ricorda che la proprietà dell’edificio appartiene alle Opere Pie. Gli inquilini sono tutte persone che pagano un affitto, sia pure calmierato, e si mantengono autonomamente dopo una vita di lavoro. Non sarebbe opportuno cancellarla?