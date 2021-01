Camogli: “Scambio sede Pro Loco-Croce Verde, facciamo chiarezza”

Da Claudio G. Pompei capogruppo “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

L’idea o proposta di invertire le sedi della Pro Loco e della Croce Verde nasce nel corso di un incontro in una commissione comunale, di cui non faccio parte, convocata per discutere dei problemi legati alla chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria di Camogli e non per parlare di Croce Verde ed eventuali spostamenti di sede.

La Commissione a cui si fa riferimento è stata convocata dalla Vicesindaco Elisabetta Anversa, dato che è presidente della stessa, le persone invitate sono state scelte dalla Vicesindaco, le proposte ed idee escono dalla commissione con i voti della maggioranza, infatti la minoranza ha 1 solo rappresentante per lista civica in ogni commissione.

La mia posizione e della Lista Camogli nel cuore, appresa di questa idea/proposta era ed è chiarissima e nota.

La Pro Loco potrà spostarsi all’interno della Stazione se continuerà ad erogare il servizio di biglietteria, se verranno integrate dal punto di vista dell’organico, quelle persone oggi lasciate a casa, a seguito della decisione di chiudere la biglietteria, se aumenterà la fascia oraria di apertura, se dopo avere ricevuto le indicazioni e criticità da parte della Croce Verde, il Comune troverà una sede ed uno spazio adiacente per le ambulanze e per i mezzi di soccorso, adeguati e soddisfacenti per ottemperare alle esigenze che verranno esplicitate in un incontro dedicato, al fine di garantire al meglio l’assistenza ai cittadini e le migliori condizioni lavorative per i soccorritori.

Per impedire o prevenire che certe scelte fossero prese nelle segrete stanze come ultimamente per altre tematiche cittadine si è assistito, si è scelto di portare l’argomento all’attenzione del Consiglio Comunale per parlarne in modo aperto e sereno e non a fatti compiuti. Si è scelto di agire attraverso un’interpellanza anche dai toni provocatori che alzasse il livello di attenzione.

Se si è creato un equivoco comunicativo sulle reali intenzioni e finalità di chi ha proposto l’interpellanza, me ne scuso io a nome della Lista Camogli nel cuore.