Camogli: concorso “San Valentino”, le tre fotografie premiate

Da Daniela Bernini, Dimensione Riviera Promozioni, per “San Valentino … Innamorati a Camogli”, riceviamo e pubblichiamo

Concorso fotografico I love Camogli “L’Amore in un Abbraccio”

Le tre fotografie premiate

“San Valentino … Innamorati a Camogli”

È un’iniziativa promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli. Con il patrocinio Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Pro Loco di Camogli.

Da sabato 6 per tutto il mese di febbraio 2021 (se la situazione epidemiologia non ne consentisse lo svolgimento, si rimanderà a data da destinarsi)

“San Valentino … Innamorati a Camogli” è l’evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolge i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli. Fra questi, saliti alla ribalta nazionale, il piatto ricordo di San Valentino a Camogli, ogni anno dalla diversa immagine con un successo tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo, la rassegna poesie d’amore che da anni vede arrivare a Camogli, da tutta Italia e dall’estero, centinaia e centinaia di opere, il concorso fotografico I love Camogli ed il romantico percorso lungo l’elegante via della Repubblica con le riproduzioni delle 20 poesie finaliste abbinate alle fotografie del concorso.

I love Camogli 2021 “L’Amore in un Abbraccio”

Scatti fotografici che in un ideale abbraccio trasmettono la magica atmosfera che si respira a Camogli, l’abbraccio di uno sguardo innamorato, l’abbraccio all’infinito, l’abbraccio per sentirsi vicini, felici, innamorati. L’abbraccio come il più potente gesto d’amore. Un importante tema che i fotografi, sensibili nell’animo come sono, sono riusciti a immortalare al meglio fermando nel tempo la forza dell’amore. 1° Premio Soggiorno di una notte offerto dall’Hotel Cenobio dei Dogi (trattamento b&b); 2° e 3° Premio Cena per due persone offerto dall’Associazione commercianti presso uno dei ristoranti di Camogli.

Ci son volute ore perché i componenti della giuria, Adriano Penco fotografo professionista, Rossella Galeotti giornalista, Consuelo Pallavicini, Luciana Sirolla presidente Ascot con Lucio Bernini tecnico dell’immagine selezionassero le 20 fotografie da stampare ed esporre nel Percorso Romantico e fra queste le tre finaliste. Alla fine, obbligati a scegliere, i risultati sono stati:

1° Rita Anders di Argenta (Ferrara)

2° Greta Ferrari di Sarzana (SP)