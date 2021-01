Zona gialla: da lunedì più liberi, ma attenti alle norme

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

“La Liguria come da noi ampiamente auspicato tornerà in zona gialla dalla mezzanotte di domenica 31 gennaio”. Lo annuncia il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti spiegando di aver avuto conferma da un colloquio con il ministro della Salute Roberto Speranza.

“L’ordinanza del ministro – spiega Toti – scade il 31 gennaio, nella notte tra domenica e lunedì e non verrà rinnovata. Il lavoro delle Regioni ha evitato che si applicasse una interpretazione del decreto che avrebbe previsto una ulteriore settimana di zona arancione per la Liguria”.