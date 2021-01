Sori: “Il mio amore per la Sampdoria in un libro”

Da Simone Mora riceviamo e pubblichiamo

Ho 27 anni. Durante il lockdown 2020 ho scritto un libro sulla Sampdoria. Si intitola “Il Processo Blucerchiato”. Un libro ricco di miei articoli sulla Sampdoria: allenatori vincenti della Sampdoria, foto, memorie, ricordi. Dalla Famiglia Mantovani e Famiglia Garrone per arrivare ai tempi di oggi. Un libro scritto sul mio amore verso la Sampdoria. Questa passione per la Sampdoria me l’hanno trasmessa i miei nonni Domenico e Giuliano; il libro è a loro dedicato.