Sestri: si procura e denuncia danno per riscuotere assicurazione, denunciata

A Sestri Levante, nei mesi scorsi, la proprietaria di un negozio di “ortofrutta”, una marocchina di 35 anni, denunciava, che, ignoti, durante la notte, mediante olio esausto, le avevano imbrattato le parete dell’esercizio. Gli operanti, nel corso dell’attività d’indagine, anche con l’ausilio della visione del sistema di video-sorveglianza cittadino, deferivano in stato di libertà per “simulazione di reato, fraudolento danneggiamento di beni assicurati in concorso” non sola la denunciante, anche il suo dipendente e connazionale di 39 anni gravato da pregiudizi di polizia, in quanto ritenuti responsabili di aver simulato l’imbrattamento al solo scopo di ottenere il risarcimento del danno dall’assicurazione, alla quale, era stata inviata la denuncia.