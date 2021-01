Saldi da oggi al 15 marzo; in aumento le vendite online

In Liguria i saldi invernali iniziano oggi e terminano lunedì 15 marzo. In pratica durano un mese e mezzo. In genere i giornali dedicano molto spazio e attenzione ai saldi, anche se in realtà la clientela guarda sempre più spesso alla vendita online. Tra i problemi che ne conseguono, al momento sembra ignorati dalle amministrazioni comunali, l’aumento dei mezzi che effettuano le consegne, non solo dove sono predisposti spazi merci, ma anche in altre aree dove il breve posteggio per effettuare le consegne a domicilio diventa problematico.