Riomaggiore: covid, tre sedi disponibili per le vaccinazioni

di Guido Ghersi

A Riomaggiore, nelle Cinque Terre, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizia Pecunia, ha messo a disposizione degli anziani over80 ben tre centri per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 senza recarsi alla Spezia, mentre il personale dell’Asl 5-Spezzino provvederà alla somministrazione del siero. I tre locali sono: la palestra di Via T. Signorini; l’oratorio della frazione Manarola in Piazza della Chiesa e l’ambulatorio di Via Montello in frazione Volastra. In questa settimana il Comune ha inviato a tutti gli over80 il modulo di adesione alla raccolta, che deve essere restituito venerdì 5 febbraio. Contestualmente il Comune ha lanciato un appello a tutti i medici ed infermieri in pensione, che vogliono contribuire alle operazioni di vaccinazione degli anziani di Riomaggiore, di segnalare la propria disponibilità.