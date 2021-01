Regione: legname sulla spiaggia in Consiglio

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 2 febbraio 2021, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Eventuali argomenti nel frattempo licenziati dalle Commissioni.

Mozione 1 (Giovanni Battista Pastorino): Sul sostegno all’approvazione della proposta di legge in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere con la predisposizione di politiche attive dedicate.

Mozione 2 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla grave emergenza sanitaria negli istituti di detenzione liguri

Ordine del giorno 18 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri): Sul riconoscimento di “Hezbollah” come organizzazione terroristica.

Ordine del giorno 19 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana): Sugli spostamenti fra comuni in zona arancione per le attività tradizionali che si svolgono in maniera individuale nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramenti quali la caccia, la pesca sportiva e la ricerca di funghi e tartufi.

Ordine del giorno 21 (Angelo Vaccarezza, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini, Stefano Anzalone, Alessandro Bozzano, Laura Lauro, Giovanni Boitano, Claudio Muzio): Sulla richiesta di dimissioni del Presidente della Commissione antimafia.

Ordine del giorno 25 (Giovanni Battista Pastorino): Sul biodigestore in area spezzina, procedura di VAS, procedura di VIS e inchiesta pubblica.

Ordine del giorno 26 (Ferruccio Sansa, Selena Candia, Roberto Centi): Sulla proroga termini della l.r. 16/2020 in materia di commercio.

Mozione 3 (Giovanni Battista Pastorino): Sulle centrali ENEL di La Spezia e di Genova in merito alle opportunità del progetto Futur-E in termini: ambientali, economici, occupazionali e di sviluppo della Regione Liguria.

Mozione 4 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sull’aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni.

Mozione 5 (Luca Garibaldi, Fabio Tosi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa): Sull’educazione all’affettività.

Mozione 6 (Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi): Sulle condizioni del popolo saharawi.

Mozione 8 (Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza): Sul sostegno alle attività del settore intrattenimento e istituzione dell’Albo regionale dei locali storici.

Mozione 12 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sulle misure di ristoro relative alle chiusure delle attività H24 previste dalle ordinanze regionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Mozione 13 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sull’urgente necessità di assunzioni di personale sanitario nell’Asl 5.

Ordine del giorno 30 (Sergio Rossetti, Ferruccio Sansa, Giovanni Battista Pastorino, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla cessione dei locali della Biblioteca De Amicis.

Ordine del giorno 31 (Sergio Rossetti, Giovanni Battista Pastorino, Fabio Tosi): Sulla stabilizzazione dei lavoratori precari ex dl 109/2018 (Ponte Morandi).

Ordine del giorno 36 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa, Fabio Tosi): Sul riconoscimento economico delle professioni sanitarie.

Ordine del giorno 38 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’estensione dei territori di applicabilità del Just Transition Fund.

Ordine del giorno 44 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci, Fabio Tosi, Claudio Muzio): Sull’estensione delle concessioni demaniali.

Ordine del giorno 45 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo, Luca Garibaldi, Stefano Mai, Claudio Muzio): Sull’esclusione degli agenti di commercio dai ristori a fondo perduto.

Ordine del giorno 102 (Claudio Muzio): Sul finanziamento dei progetti di servizio civile presso le Pubbliche Assistenze.

Ordine del giorno 106 (Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Laura Lauro, Chiara Cerri, Daniela Menini, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Domenico Cianci): Sull’avvio dell’iter procedurale per l’individuazione dell’area e la costruzione del carcere nell’area savonese della Valbormida.

Ordine del giorno 107 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sull’attivazione di un tavolo di concertazione a supporto delle amministrazioni locali per l’emergenza meteo.

Ordine del giorno 108 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sull’emergenza riguardante la viabilità sulla A7 Genova Ovest – Genova Bolzaneto.

Ordine del giorno (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sulla proposta di un tavolo tecnico permanente sulla viabilità ligure.

Ordine del giorno 110 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul finanziamento della struttura sportiva “R. Zaccari”.

Ordine del giorno 113 (Armando Sanna, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sulla determinazione dei criteri di accesso ai bandi pubblici per i lavoratori dell’ex Ponte Morandi.

Ordine del giorno 115 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul bilanciamento territoriale e la facilitazione di accesso al cosiddetto Bonus taxi.

Ordine del giorno 116 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul deposito di legname sugli arenili.

Ordine del giorno 118 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla Campagna vaccinale Covid-19.

Ordine del giorno 119 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul patentino Covid-free.

Ordine del giorno 120 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sull’inserimento dei codici Ateco esclusi da ristori.