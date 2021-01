Recco: notizie delle opere fondate da Gian Carlo Noris

Da Matteo Noris riceviamo e pubblichiamo

Il primo giorno di scuola è sempre un momento di gioia, ma lo è stato ancora di più quest’anno: superando ogni ostacolo, il Centro Educativo “Gian Carlo Noris” a Yepocapa (Guatemala) ha riaperto in presenza, il 18 Gennaio.

Anche in Tanzania, i bambini sono rientrati in presenza al centro “Beroya ” l’11 Gennaio.

Ad oggi abbiamo raccolto, includendo il supporto offerto dall’8xMille Valdese, 21.565,50 euro o il 77% dei fondi necessari per sostenere i due progetti durante il 2021. Siamo fiduciosi di poter arrivare al 100% durante i prossimi mesi.

Ci hai sostenuto negli anni passati, aiutandoci ad arrivare fino qui. Continua il tuo sostegno oggi



Riaprire il centro, ne ha richiesto molto:

Ottenimento dei permessi da parte del Ministero;

Preparazione delle aule e degli ambienti esterni;

Riunione con le mamme;

Rimodulazione metodo di insegnamento;



Sicurezza e Salute

Vengono tutelate applicando in tutte le norme di sicurezza. Nonostante per molti bambini questi siano i primi giorni a scuola, non hanno troppe difficoltà ad adattarsi a tutte le norme e al nuovo contesto.



Chi è venuto a scuola oggi ?

è il titolo della canzone che accompagna i primi minuti in aula dei nostri alunni. Grazie a lei, i bambini conoscono velocemente tutti i nuovi compagni e compagne. Dopo la canzone, in sicurezza, collaborano in giochi e attività educative. Una di queste, in foto, li aiuta a riconoscere i colori primari.



La frutta ogni mattina

per allontanare il virus e per essere pronti a una giornata di gioco e apprendimento



E poi si gioca all’aperto

Guatemala è il paese “dell’eterna primavera” e giocare all’aria aperta è possibile durante tutte le stagioni .



Il colore delle regioni

è da tenere sotto controllo anche in Guatemala : il colore è usato come indicatore di rischio in ogni comune. Se Yepocapa dovesse entrare in zona rossa, dovremo chiudere nuovamente il centro.

E in Tanzania

passiamo per fare un carico di sorrisi , e motivarci per tutto il lavoro che abbiamo di fronte a noi!