Recco: comunicazione, “Immagina” chiede regole

Da “Immaginarecco” e dai suoi consiglieri comunali Sergio Siri e Marcello Napoli riceviamo e pubblichiamo



Abbiamo presentato come Gruppo Consiliare Immaginarecco una mozione con lo scopo di regolamentare il funzionamento dei profili istituzionali del nostro Comune. Questi “nuovi” mezzi permettono, rispetto ai mezzi di comunicazioni più tradizionali, di raggiungere tempestivamente i Cittadini soprattutto in caso di emergenza. Inoltre permettono in modo facile di arrivare ad una platea più larga spesso non raggiungibile con le altre comunicazioni tradizionali.

Parallelamente a questi aspetti positivi questi mezzi richiedono determinati requisiti trattandosi di comunicazione istituzionale. In questi ultimi anni sempre più Comuni – sia grandi che più piccoli – si sono resi conto della necessità di regolamentare con appositi disciplinari o regolamenti sull’uso corretto delle pagine istituzionali sui social media.

Abbiamo richiesto che il Consiglio Comunale deliberi – speriamo all’unanimità – di definire in maniera trasparente ruoli e responsabilità di chi gestisce le pagine istituzionali oltre al referente social manager di ciascun social media, la qualità dei contenuti, la social media policy interna, i Costi di Gestione di eventuali promozioni e gli incarichi esterni con i requisiti professionali necessari. Crediamo che una corretta ed efficace comunicazione sia oggi più che mai un dovere verso la cittadinanza.