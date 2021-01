Recco: alunni con disabilità, 4 mila euro da Regione per migliorare i servizi

Dallo staff del Sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Il comune di Recco ha ricevuto dalla Regione, attraverso l’Agenzia per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO), oltre quattromila euro nell’ambito dell’assegnazione ai Comuni della Liguria dei contribuiti per gli interventi di integrazione e formazione degli alunni con disabilità, per l’anno scolastico in corso. Gli Enti locali ricevono le risorse in base alla popolazione studentesca riconosciuta disabile, residente nel Comune e frequentante la scuola primaria e secondaria di secondo grado.

“Il Comune è impegnato nell’offrire numerosi servizi di assistenza per permettere agli studenti di portare a compimento il percorso scolastico. Tali fondi – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba – saranno finalizzati a garantire il diritto allo studio e il pieno raggiungimento dell’integrazione scolastica dei nostri alunni con disabilità”.