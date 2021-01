RASSEGNA STAMPA. Tornano a crescere i contagi

Oggi, venerdì 29 gennaio, auguri a Costanzo. Oggi è il primo dei tre Giorni della merla, per tradizione indicati come i più freddi dell’anno. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: sguardo (la direzine o l’espressione dell’atto visivo che può indicare diversi stati d’animo; la capacità visiva). Proverbi: “E’ meglio un presente che due futuri”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza Covid: “Tornano a crescere contagi e terapie intensive; vaccini, richiamo per 942 persone”: “Tamponi al Marco Polo, subito positiva un’insegnante”. Covid economia: “La crisi falcidia i negozi” (Commento. Sarebbe interessante il confronto con quelli chiusi negli anni precedenti e per quanti la chiusura sarà solo provvisoria in attesa di un nuovo esercente). Corte dei Conti: mancata revisione delle società partecipate, i consiglieri di Zoagli; Leivi e Lavagna dovranno pagare 10.000 euro l’uno (Commento. Ma potrebbe avere ragione chi indica in segretari e dirigenti il mancato inserimento della pratica nei lavori del Consiglio comunale).

Moneglia: gallerie aperte per Sestri oggi e domani. Riva Trigoso: Fincantieri, due vari e tre nuove navi nel 2021. Sestri Levante: “Salviamo l’ospedale, contatti con Paolo Petralia”. Sestri Levante: Gli esperti sul vaccino online con Balduzzi”. Sestri Levante: no alla propaganda fascista. Sestri Levante: il Comune si rinnova 22 dipendenti assunti in due anni. Sestri Levante: Piccoli musei narranti, gran finale al Musel. Chiavari: 100 anni fa la nascita del Pci nel Tigullio. Chiavari: l’esenzione in A-12 non sarà estesa fino a Sestri Levante. Chiavari: trasporti, vertice tra Di Capua e Beltrami. Chiavari: falsi avvisi di controllo, una truffa. Chiavari: progetto crociere, incontro in Comune.

Rapallo: Vinicio Conti apre galleria d’arte. Rapallo: pochi bagni pubblici. Rapallo: le riflessioni dei ragazzi nel Giorno della Memoria. Santa Margherita Ligure: tante richieste per case con spazi esterni. Portofino: Splendido Mare riapre ad aprile.

Recco: “Sì al parco nazionale ma confini non allargati”.