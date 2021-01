Dal Comitato Difendi Rapallo, a firma Andrea Carannante, riceviamo e pubblichiamo

Siamo lieti di aver ricevuto l’invito ad un incontro dal Sig. Giuseppe Pontremoli Direttore generale della società Argo, e designato futuro responsabile e Direttore del Porto Turistico Internazionale di Rapallo. Come Comitato Difendi Rapallo saremo a disposizione affinché il porto di Rapallo si sviluppi in tutt’uno con la città nella completa trasparenza. Un passo importante non scontato dei nuovi concessionari.