Rapallo: mare agitato tra balneari e amministrazione

Venti di burrasca a Rapallo: partono dai balneari e soffiano verso il palazzo comunale. A tuonare sarebbe il fuoco amico (e interessato).

I motivi sono molto semplici. Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco (e altri colleghi), facendo propria la legge varata dall’ex ministro Centinaio, hanno prorogato le licenze balneari fino al 2033. Nel frattempo però sono arrivati messaggi della Procura della Repubblica a Genova molto chiari: “La legge Centinaio è in contrasto con quella europea che vuole le gare di assegnazione degli stabilimenti; è ammessa una proroga tecnica per covid fino al settembre 2022, altrimenti spiagge e stabilimenti su aree demaniali verranno sequestrati. Un’azione della Procura che il senatore Maurizio Gasparri, venuto appositamente a Rapallo per incontrare i balneari, ritiene sbagliata e si sarebbe fatto portavoce a Roma nei palazzi che contano.

Ma intanto di fronte ai pareri della Procura, Bagnasco (e alcuni suoi colleghi) per contenere i possibili danni ha ridotto la concessione a due anni in attesa che si pronuncino i Tar e il governo che deve farlo appena tornerà attivo.

Il fatto di essersi guardato le spalle ed avere portato la concessione dal 2033 al 2022, sempre in attesa di pronunciamenti ufficiali, ha destato le ire di alcuni balneari che ignorano come (se e quando ci sarà chiarezza a livello di Regione e Governo) basta un giorno per annullare l’ultima delibera e tornare alla proroga del 2033.