L’amministrazione comunale investe 240.000 euro nella manutenzione straordinaria di alcuni propri alloggi per poterli rendere agibili e poterli successivamente assegnare a famiglie che ne hanno necessità. I lavori verranno assegnati senza bando e con procedura negoziata per semplificare l’accesso a piccole imprese.

Gli appartamenti oggetto dei lavori sono in via Betti ( Civico 211, interni 10, 19, 31); via delle Balze (civico 1/7, 1/A, 1/B4); salita Paxo (Civico 15/10 e 17/3).