Dalla pagina facebook del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco

Questa mattina, insieme al Sindaco di Genova Marco Bucci e al Prefetto Carmen Perrotta, ho incontrato l’Arcivescovo di Genova Sua eccellenza monsignor Marco Tasca, per i tradizionali auguri per l’anno in corso.

Abbiamo ascoltato con grande partecipazione le sue parole che sono arrivate dritte ai nostri cuori e hanno trasmesso un segnale di speranza in un periodo così complesso.