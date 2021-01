Rapallo: “Hotel, l’impossibilità di accedere al bonus”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata al sindaco ndi Rapallo Carlo Bagnasco

Caro Sindaco,

in un recente incontro con alcuni albergatori di Rapallo mi è stata segnalata l’impossibilità di accedere al “bonus facciate”, l’agevolazione fiscale che consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale.

Per poter usufruire di questo bonus, gli immobili devono trovarsi nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili, mentre il Piano Urbanistico di Rapallo ha inserito tutte le strutture ricettive della città in zona D.

Si tratta di un errore perché questi alberghi sono in realtà ubicati all’interno di zone classificate con la lettera A (ovvero le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) e con la lettera B (le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate).

Tale situazione, pertanto, obbliga gli albergatori, già provati da un anno terribile per il turismo, a rinunciare ad un intervento di riqualificazione che garantirebbe ulteriore decoro e bellezza alla nostre città e renderebbe più attrattive le stesse strutture ricettive.

Rimediare a questa evidente stortura è possibile attraverso una delibera di consiglio comunale anticipata dal via libera dell’Agenzia delle Entrate.

Confidando nel Suo impegno per risolvere una criticità che penalizza fortemente gli albergatori, categoria vitale nel tessuto economico e sociale di Rapallo,