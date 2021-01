Rapallo: “Demanio, delibera comunale, atto non necessario”

Da Fabio Mustorgi, amministratore unico di Agenzia Motonautica Ligure, riceviamo e pubblichiamo

Il prossimo 1 febbraio parteciperò all’Audizione promossa dalle Commissioni I^ e 3^ del Consiglio Regionale della Liguria riguardo la dibattuta questione delle Concessioni Demaniali Marittime.

La mia partecipazione è in qualità di rappresentante dei concessionari del Porto Pubblico di Rapallo essendo titolare di una azienda, l’Agenzia Motonautica Ligure, che opera in tale ambito, da oltre 50 anni.

Auspico che la Regione Liguria agisca a sostegno della piena validità della Legge 145/2018 in ordine alla sua applicazione circa la scadenza delle Concessioni Demaniali Marittime previste nel 2033.

L’intervento della Regione è quanto mai necessario a causa delle delibere di indirizzo adottate da alcune Amministrazioni Comunali in totale contrasto tra loro.

Nel territorio regionale della Liguria abbiamo comuni che hanno già prorogato al 2033 buona parte delle Concessioni in scadenza ed hanno deliberato di proseguire circa l’applicazione della legge vigente.

Altre Amministrazioni, tra cui Rapallo hanno cambiato idea e, ad oggi, prevedono una scadenza a settembre 2022, infine altre Amministrazioni Comunali, tra cui Santa Margherita Ligure hanno preferito non deliberare nulla posto che, una delibera comunale sulla applicazione di una Legge dello Stato italiano è un atto non necessario.

Anche in questa materia il caos regna sovrano.

Vista la situazione emergenziale causata dalla pandemia da Coronavirus e considerato il drammatico quadro economico generale, credo che sia necessario dare certezze anziché alimentare incertezze.

La nostra economia regionale si basa in buona parte sul turismo e i nostri comuni dovrebbero concordare con la Regione una linea amministrativa comune prima di avventurarsi in delibere “temerarie”.

Speriamo di superare rapidamente anche questa difficoltà.

Come dice il proverbio non c’è il due senza il tre e infatti, dopo la mareggiata del 2018, la pandemia del 2019, ci mancava il caos delle Concessioni Demaniali Marittime nel 2020 per completare l’opera.

Speriamo in tempi migliori.