Provincia della Spezia: prima seduta, parla il presidente

Dall’ufficio comunicazione della Provincia della Spezia riceviamo e pubblichiamo

“Faccio gli auguri di buon lavoro ai consiglieri eletti, in particolare ai nuovi che hanno scelto di dare il proprio contributo anche in questo Ente. La Provincia è, dopo la riforma, un ente di secondo livello, dove il ruolo dei consiglieri è differente rispetto a quello che viene richiesto in altre realtà. Si tratta di un’attività di rappresentanza degli enti locali, questo avviene con forte spirito di collaborazione e su specifiche materie di interesse generale che sono espressamente compito della Provincia. Spesso le tematiche che dobbiamo affrontare ci portano infatti ad approvazioni unanimi. Questo è un organo che opera per una funzione diversa da quella delle amministrazioni comunali, un ruolo che rientra appieno in quella che viene propriamente definita “la Casa dei Comuni”.

“Purtroppo il nostro è anche un ente in pre dissesto dal 2013. È stato comunque formulato un piano di riequilibro che finalmente verrà esaminato dal Ministero degli Interni. Questo ci pone in una condizione di oggettiva straordinarietà nella gestione delle spese. Da quando ho assunto l’incarico di Presidente abbiamo sempre lavorato con l’obiettivo prioritario di superare questa situazione, abbiamo già raggiunto un livello importante nel risanamento dell’ente, ma il resto non lo si potrà ottenere in tempi brevi. Questo ci limita molto nelle spese e negli investimenti, comunque siamo sempre riusciti a garantire tutti gli interventi primari e di messa in sicurezza nei settori che sono di nostra competenza. Un esempio è il grande lavoro realizzato a favore degli edifici scolastici con opere ordinarie e di straordinaria manutenzione”.

“Ringrazio anticipatamente tutti i consiglieri che gratuitamente, con spirito di puro servizio e gravandosi di un onere suppletivo rispetto agli incarichi pubblici che già ricoprono, si sono resi disponibili per lavorare in questo organo a favore dei cittadini e delle amministrazioni comunali”.

“Ci aspettano impegni importanti già dai prossimi giorni. I compiti a cui la Provincia deve attendere sono molti e di grande importanza, lo faremo in continuità con il buon lavoro svolto in questi anni e sono certo che vi sia la volontà di collaborare proprio per mantenere tutti quegli impegni a cui dobbiamo fare fronte e per dare tutte le risposte che le comunità aspettano di avere da noi.”

Il Presidente della Provincia della Spezia

Pierluigi Peracchini