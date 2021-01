Lumarzo: nuove corse da e per Colle Caprile in coincidenza con la linea 76

Dall’ufficio comunicazione e media di Amt spa riceviamo e pubblichiamo

Si informa che da lunedì 1° febbraio nel Golfo Paradiso verranno effettuate le seguenti variazioni al servizio:

· inserimento di una nuova corsa in partenza da Colle Caprile alle ore 16.15 in direzione Lumarzo (in coincidenza con la corsa della linea 76 proveniente da Genova / Recco);

· inserimento di una nuova corsa in partenza alle 16.32 da Lumarzo per Colle Caprile in coincidenza con la linea 76 in partenza alle ore 17.00 per Recco / Genova.