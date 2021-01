Liguria in zona gialla, si attende l’ufficialità

La Liguria sarebbe in zona gialla. Secondo fonti del ministero, rilanciate dalle principali agenzie giornalistiche, la nostra Regione non rientrerebbe nel novero di quelle arancioni: Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e provincia autonoma di Bolzano. Scongiurato dunque il timore che il ministero si dimostrasse eccessivamente fiscale nel conteggiare i tempi tecnici perché si potesse rientrare nella zona a minor rischio. Torna in zona gialla anche la Lombardia, ma in base all’ultimo dpcm fino al 15 febbraio permane il divieto di mobilità fra regioni.