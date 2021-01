Giorni della merla: da oggi a domenica

Tradizione vuole che i giorni tra il 29 e il 31 gennaio siano i più freddi dell’anno. Vengono indicati come i “Giorni della merla” per la nota leggenda: narra che i merli sono diventati neri dopo essersi infilati nella cappa di un camino per riscaldarsi. In realtà oggi la temperatura è più alta di quella dei giorni precedenti e giornate freddissime possono esserci fino a marzo. Stamattina il nascere del giorno è stato accompagnato da una leggera pioggia, per il fine settimana però è annunciato bel tempo.

Nella foto, scattata ieri mattina, la luce della luna squarcia il leggero strato di nubi; l’effetto è quello di una luna che appare più bassa delle stesse nuvole.