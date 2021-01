Cogorno: rifiuti, secca replica a Partecip@ttiva

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Riguardo l’interrogazione in materia di gestione dei rifiuti dei due consiglieri di minoranza Bacchella-Castelli ci chiediamo che attività svolgano come consiglieri Comunali, dove erano e dove sono quando affrontiamo questi argomenti?

Se non hanno capito la nostra linea possono chiedere ai loro predecessori, facenti parte del loro stesso gruppo, perché è dal 2016, che avevamo iniziato a discutere ed informare ampiamente sui problemi riscontrati e sulle nostre posizioni.

Ne abbiamo parlato in questi 5 anni anche con le minoranze, in diversi consigli comunali, commissioni consigliari, condividendo documenti e informazioni. Chiedendo loro anche una collaborazione e suggerimenti.

Su un argomento del genere, per chi conosce i rapporti di forza con gli enti superiori che decidono, non si tratta di strappare la bandierina del vincitore, si tratta di camminare più uniti possibile per cercare di tutelare gli interessi dei cittadini e dei nostri territori, senza guardare ai colori politici e giocare all’inutile “gioco delle parti”.

Ma redigiamo un bignamino della storia degli ultimi 5 anni in materia di gestione rifiuti per i due consiglieri e per chiarirgli nuovamente la nostra posizione: dopo le leggi regionali 12 e 20 del 2015, la delibera di consiglio n.57 del 23/12/2015 di CM di Genova e successive delibere, determinazioni del presidente di CM di Genova, ordinanze Regionali (che invitiamo i consiglieri a leggere) fino ad arrivare ai giorni nostri, come Amministrazione di Cogorno abbiamo capito da subito…inizio 2016, che le scelte che erano state fatte da CM di Genova non erano state condivise e discusse sufficientemente con in Comuni interessati.

Insieme a tutti i Comuni della Val Fontanabuona abbiamo chiesto in tutte le sedi incontri e confronti con gli enti preposti a decidere e deliberare in materia. In questi 5 anni sono state fatte numerose riunioni tra i Sindaci facenti parte del bacino di affidamento n.2 e incontri con assessori metropolitani e regionali, responsabili tecnici di CM di Genova e Regione.

A volte siamo stati ricevuti, altre volte no. Direi quasi mai ascoltati nelle nostre richieste.

In queste ultime settimane l’attenzione sull’argomento è cresciuta notevolmente perché anche i Comuni costieri più grandi del Tigullio sono coinvolti nelle decisioni prese da CM di Genova e Regione Liguria.

Con spirito di collaborazione di tutti, Cogorno e i Comuni della Val Fontanabuona (bacino n.2) si sono messi in contatto con i Comuni della Costa e i consiglieri metropolitani del nostro territorio, trovando ampia collaborazione e sintonia.

Solo così la nostra voce a Genova potrà avere una forza maggiore ed essere ascoltati.

Non si tratta di fare delle crociate contro qualcuno o di farne una questione politica, si tratta di tutelare gli interessi dei cittadini e del nostro territorio che ha bisogni e necessità diversi e che esigono azioni e risposte differenti rispetto a Genova.

La prima cosa che chiediamo è che con il nuovo gestore che inizierà il servizio dal 1 febbraio (aggiudicato alla associazione temporanea di imprese Aprica-Cuneo Luigi) si arrivi almeno fino al 31 dicembre 2022 per ammortizzare i costi sostenuti per la gestione del bando di gara, eliminando l’incertezza della durata del contratto tuttora non chiarita da CM di Genova e Regione Liguria.

Questo affidamento riguarda 14 Comuni (noi e tutti quelli della Val Fontanabuona).

La seconda, riguarda il futuro affidamento di 13 anni a partire dal 2023.

Chiediamo che la procedura di affidamento del servizio venga effettuata mediante una procedura di gara aperta al libero mercato, affinché possa vincere chi presenta i migliori requisiti tecnici ed economici sulla base delle nostre esigenze e necessità.

Che sia AMIU o altri soggetti ad aggiudicarsi la gara poco importa, non abbiamo pregiudizi.

L’importante per l’Amministrazione di Cogorno e i suoi cittadini, è che non si rischi di essere inclusi in un affidamento in-house senza gara, col rischio di dover entrare con delle quote azionarie nella stessa società a partecipazione pubblica.

Genova ad oggi ha una raccolta differenziata inchiodata al 35% con dei costi pro-capite più alti rispetto a quelli dei comuni del Tigullio ed entroterra.

Per queste ragioni siamo preoccupati, e da diversi anni chiediamo di essere coinvolti nei processi decisionali che riguardano il nostro Comune.

Il Comune di Cogorno in questi anni è riuscito a passare dal 23% del 2016 al 68% del 2020 di raccolta differenziata. Lo ha fatto con grandi sforzi e impegno da parte dell’Amministrazione e dei Cittadini. Il nuovo sistema attuale ha già comportato una completa ristrutturazione del servizio di raccolta, non vogliamo rischiare un aumento dei costi per un servizio che stà già dando ottimi risultati.

Come noi tutti i Comuni che fanno parte del bacino di affidamento n. 2 hanno ottenuto ottimi risultati con le gestioni attuali.

Abbiamo approfittato, rispondendo alla sorprendente interrogazione dei due consiglieri di minoranza, per ribadire e chiarire la nostra posizione.

Auspichiamo che i due consiglieri, questa volta, abbiamo letto ed inteso la nostra linea. Non si tratta di strappare la bandierina e giocare al “gioco delle parti”, si tratta di cercare di tutelare gli interessi dei nostri cittadini.

L’assessore all’ambiente del Comune di Cogorno, Sergio Segalerba