Il sindaco ha firmato un’ordinanza con la quale si dispone la chiusura della scuola d’infanzia di corso Buenos Aires 52 per l’intera giornata di lunedì 1 febbraio 2021, in quanto verrà rimossa da un’apposita ditta la copertura in amianto di un condominio presente nelle vicinanze, durante l’orario scolastico.