Castiglione: provoca incidente perché ubriaco

Un 53 enne residente in una frazione nei pressi di Castiglione Chiavarese, al termine degli accertamenti effettuati dai Carabinieri di Casarza Ligure, è stato denunciato in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica”. L’uomo, alla guida della sua auto, in località Migliaro, causava un incidente stradale autonomamente, senza procurarsi lesioni. Sottoposto al test alcolemico dai Carabinieri, risultava avere un tasso alcoolico pari a g/L 0.96. Patente ritirata e veicolo sottoposto a fermo amministrativo.