Camogli: ““Impossibile il cambio di sede tra Pro Loco e Croce Verde”

di Consuelo Pallavicini

In merito all’interpellanza* presentata da Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”, nella quale si fa riferimento ad un cambio di sede operativa tra la Pro Loco e la Croce Verde, Antonio Verdina, presidente Pro Loco, tiene a precisare che evidentemente sono state interpretate in modo errato alcune parole dette durante l’incontro della Commissione comunale. “Non è assolutamente ipotizzabile – specifica – in quanto la Croce Verde non potrebbe mai trovare posto nei locali Pro Loco, per questioni di spazio. Va aggiunto anche il fatto che i militi dovrebbero fare più strada per raggiungere i mezzi. Di cambio sede si parlò, ma una quindicina di anni fa, in una situazione logistica diversa”.

* http://www.levantenews.it/index.php/2021/01/27/camogli-possibile-un-cambio-di-sede-tra-pro-loco-e-croce-verde/