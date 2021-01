Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Si comunica che in data odierna dalle ore 10.30 sino presumibilmente alle 14.30 verrà chiusa l’erogazione idrica nelle seguenti Vie: Via XXV Aprile, Via Romana, Via de Gregori, Via Aurelia (Ruta) per lavori urgenti causa rottura condotta idrica all’altezza del civico 10 di Via XXV Aprile.