Camogli: Croce Verde, “Improponibile il cambio di sede con la Pro Loco” (2)

Dalla segreteria della Croce Verde Camogliese riceviamo e pubblichiamo

La proposta di favorire turisti e pendolari spostando la sede della Pro Loco, attualmente in piazza Schiaffino a 100 mt. dalla stazione ferroviaria, in locali della Stazione stessa, incontra il consenso di tutti.

Minor consenso incontra questa buona idea se la contropartita prevede che la PA Croce Verde Camogliese sia invitata ad abbandonare gli attuali locali che sta occupando “provvisoriamente” da 16 anni in attesa di una sede definitiva, trasferendosi “provvisoriamente” in piazza Schiaffino al posto della Pro Loco.

Ancor minor consenso incontra questa buona idea se nessuno dei proponenti e degli interlocutori può vantare una conoscenza, ancorché vaga, di quali sono i requisiti di logistica e di legge di una Pubblica Assistenza.

“Ma non tutti sono tenuti a conoscere a memoria tutte le norme di tutte le attività assistenziali!” è la facile obiezione. Vero!

Allora ancor più basso consenso incontra la succitata idea se i proponenti non hanno ritenuto utile – per non dire rispettoso – convocare in Commissione un rappresentante della Pubblica Assistenza o almeno contattarlo preventivamente.

Da qualche anno alla Croce Verde viene ventilata l’ipotesi di una sede nell’ex magazzino merci nell’area scalo; sarebbe una ottima soluzione: sede definitiva, posizione strategica, dormitorio dignitoso, magazzino per materiale sanitario e attrezzature mediche, bagno a norma nonché posteggio ambulanze ad un passo.

Viceversa gli ipotizzati locali della Pro Loco non avrebbero neanche i requisiti già carenti della attuale sede.

Comica infine è la considerazione che dilatando a 50 mt. (50?) la distanza tra sede ed ambulanze il servizio non ne soffrirebbe.

Qualcuno tra i pensatori, avendo un parente improvvisamente svenuto, magari alle 11 del mercoledì, troverebbe trascurabile il maggior tempo necessario per correre – con 10 kg. di primo soccorso nello zaino – quei “pochi” 100 metri per raggiungere l’ambulanza?

Per cortesia: la Croce Verde, assistenza pubblica in Camogli dal 1952, chiede a chiunque ne parli e qualunque parere ne abbia, che lo faccia con cognizione di causa.

Il Consiglio Direttivo