Il Consiglio comunale di Zoagli è convocato per questa sera alle 18 Domani alla stessa ora in cambio di numero legale). Tre i punti all’ordine del giorno

1 Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2017

2 Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2019

3 Adesione del Comune di Zoagli in qualità di membro fondatore, alla formazione denominata “Istituto Tecnico Superiore Its Turismo Liguria Accademy of Tourism Culture and Hospitality.