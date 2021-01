Zoagli: divieto di balneazione nei ‘giorni della merla’

A Zoagli, in seguito dell’ultima mareggiata, la condotta di scarico a mare delle acque nere prospiciente lo specchio acqueo denominato “Spiaggia Centrale” (che si estende dal Molo Capitan Solari al Molo Gaiassa), è stata gravemente danneggiata.

Nonostante si sia in pieno inverno, i prossimi sono i ‘ giorni della merla’

l’amministrazione comunale ha ritenuto di intervenire a tutela dell’igiene e della salute pubblica. Ha così emesso il divieto di balneazione, cautelativo, per inquinamento temporaneo fino all’adozione dei provvedimenti di regolarizzazione e di messa in sicurezza della condotta fognaria prospiciente la spiaggia centrale.

Nonostante sia chiusa la stagione balneare, non è raro vedere bagnanti che nonostante il freddo si tuffano per fare una nuotatina.

I lavori inerenti la sistemazione del collettore sono a carico di Iren.