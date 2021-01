Val d’Aveto: raffica di vento, epilota-eroe salva elicottero ed equipaggio

Martedì pomeriggio in Val d’Aveto è stata evitata una tragedia che per una serie di equivoci non ha trovato spazio sui media e che solo il giorno dopo, ieri, Levante News ha raccontato ai suoi lettori. L’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco stava effettuando il soccorso di un’alpinista sciatrice che sul monte Maggiorasca si era procurata la frattura di una gamba. Si doveva trovare il punto migliore per verricellare sul posto elisoccorritori e medico. Una potente ed imprevista raffica di vento spingeva però il velivolo contro alcuni alberi. I rami infrangevano il parabrezza inferiore della cabina che consente al pilota di vedere ciò che avviene in basso; un finestrino; contorcevano l’alettone di sinistra posto vicino al timone.

Il pilota con grande abilità, una padronanza assoluta del mezzo, prontezza di riflessi e assoluta lucidità, è riuscito a mantenere “Drago” in volo e ad individuare nel campo di calcio di Santo Stefano d’Aveto il punto ideale per un atterraggio di fortuna. Salvo l’equipaggio, salvo il velivolo.

Ne riparliamo perché, come sempre in questi casi è stata aperta un’inchiesta, un atto dovuto, per cui i vigili del fuoco hanno al momento bocche cucite. L’augurio è che questo pilota, ma tutti i suoi colleghi rischiano quotidianamente la vita per soccorrere chi è in pericolo, abbia un riconoscimento ufficiale dalla Prefettura ossia dalla Stato.

Nelle foto l’elicottero, ora sotto sequestro, prima che fossero smontate le pale e caricato su un tir speciale per essere portato all’aeroporto di Sestri Ponente