Sestri: “Proteggiamo chi ci aiuta”, il resoconto

Dal Direttivo del Comitato "Salviamo l'Ospedale della Val Petronio e della Val di Vara"

Forniamo in calce i dati aggiornati dell’iniziativa “Proteggiamo chi ci aiuta” che ha lo scopo, lo ricordiamo, di fornire dispositivi di protezione individuale per i militi delle Croci Rosse e Pubbliche Assistenza del nostro distretto. Una prima fornitura, del valore di 900 €, è già stata consegnata nel mese di dicembre e vorremmo riuscire a raggiungere almeno i 1.800 € di donazioni per acquistare altrettante tute di protezione Covid-19.Non manca molto, per questo chiediamo ancora una volta l’aiuto dei cittadini.

Comunichiamo inoltre che,nelle scorse settimane,abbiamo preso contatti con il nuovo Direttore Generale di ASL4, Dott. Petralia, al fine di avere un incontro conoscitivo. Il Direttore ci ha rassicurato che saremo ricevuti quanto prima. Come Comitato siamo fiduciosi che ne possa scaturire un dialogo costruttivo, che contribuisca a portare l’ospedale di Sestri Levante ad un assetto funzionale alle necessità ed aspettative dei cittadini del nostro territorio.

Se,come promesso recentemente a mezzo stampa, a breve arrivasse la TAC, sarebbe già un buon segnale da parte della nuova Direzione di ASL4.

Si può contribuire al nostro progetto “Proteggiamo chi ci aiuta”: attraverso bonifico bancario sul C.C. n° 002352 di BPM intestato: “Comitato Petronio e della Val di Vara”, codice IBAN: IT65M0503432231000000002352 con la causale Proteggiamo chi ci aiuta con carta di credito, attraverso il seguente link:https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=U8ULL6KLR3EGEattraverso il portale internethttps://buonacausa.org/cause/proteggiamo-chi-ci-aiutaIL