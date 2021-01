San Colombano: “Disservizi Tim, lo avevamo già detto”

Da Claudio Solari, capogruppo “Territorio e Sviluppo, riceviamo e pubblichiamo le lettera aperta al sindaco, al capogruppo di maggioranza del Comune di San Colombano Certenoli E p.c. al segretario comunale di San Colombano Certenoli

Troviamo davvero assurdo e incomprensibile alcune informazioni prive di senso e fondamento che la nuova Amministrazione comunale lancia alla popolazione attraverso gli organi di informazione locale in particolare Telegram.

In una notizia di ieri sera si informa che non vi sono problemi nella telefonia di TIM nel territorio comunale.

Siamo lieti che finalmente l’amministrazione comunale si occupi, a differenza di prima, delle problematiche dei servizi alla popolazione non collegati al Comune, tuttavia il 12 gennaio scorso avevamo presentato un ulteriore interpellanza sui disservizi TIM a Perella e Romaggi, in quest’ultimo addirittura da oltre 6 mesi con l’isolamento di un posto telefonico pubblico e di una attività commerciale.

A questo punto con 4 utenze isolate a Romaggi, una a Costa di Romaggi, un negozio di alimentari in località Maggi e due in località Perella già comunicate in municipio, ci chiediamo se chi scrive certe informazioni si riferisca ad altro comune oppure sono talmente lontani dalla popolazione del territorio da non conoscere o non voler conoscere le problematiche neppure quando gli viene comunicato per iscritto.

Invitiamo l’amministrazione comunale a fare attenzione a ciò che si scrive sui canali ufficiali del Comune in quanto sono fonti istituzionali.

(Sotto riportiamo il post del comune)

Claudio Solari

Mirco Aste

Paola Repetto

Consiglieri comunali

Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo