Saluto romano a Cogoleto, ferma condanna di Fratelli d’Italia (2)

Dall’ufficio stampa di Fratelli d’Italia-Liguri riceviamo e pubblichiamo

“Mi auguro che la consigliera potrà dare solide giustificazioni pena la sua espulsione. Siamo saldamente ancorati al movimento dei Conservatori Europei e non abbiamo bisogno di persone che non sappiano comprendere quanto di nuovo ci sia nella battaglia culturale e politica che stiamo affrontando per ripensare la globalizzazione. Per dare all’Italia e all’Europa una visione alta e nobile di una destra conservatrice moderna e proiettata verso un futuro dove globale non significa mortificazione e del locale e dell’individuo”. Queste le parole di Matteo Rosso commissario regionale di FdI”.