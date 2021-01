Recovery: “Riforma della Giustizia Tributaria, dimenticata”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Roberto Cassinelli riceviamo e pubblichiamo

“La giustizia tributaria continua a essere gestita e considerata come una giustizia di serie B. Nel Recovery plan neanche un rigo dedicato agli investimenti necessari per una profonda riforma. Alla scarsità di risorse organiche si aggiunge anche un’evidente scarsità di risorse materiali, un ostacolo per il corretto svolgimento delle attività coi magistrati ausiliari onorari chiamati a gestire un notevole arretrato. Intanto la sezione tributaria della Cassazione è ingolfata proprio a causa della scarsa qualità delle sentenze tributarie di merito. Forza Italia chiede per questo una riforma radicale con la professionalizzazione dei giudici tributari, selezionati tramite un apposito concorso. Un passaggio necessario a vantaggio dei diritti dei contribuenti”.

Lo scrivono in una nota i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia