Recco: pulizia strade con divieto di sosta, il calendario

Pulizia meccanizzata e sfalcio delle strade a Recco. Un’ordinanza del comandante della polizia urbana Mirko Mussi stabilisce il divieto di sosta con rimozione forzata nelle strade e giorni di febbraio di seguito indicati.

Mercoledì 03 Via Massone

Venerdì 05 Via Montefiorito da intersezione con scalinata terrazze alla congiunzione con Via al Vastello

Mercoledì 10 Via Salvo d’Acquisto tratto dall’intersezione con Via Dell’alloro al termine belvedere di Megli compreso

Venerdì 12 Via Filippo da Recco

Mercoledì 17 Via delle torri parcheggio compreso dietro palazzo farmacia Berni

Venerdì 19 Via cornice Golfo Paradiso secondo tratto da intersezione con Via al Castello ad inizio Via Polanesi

Mercoledì 24 Primo tratto di Via della Nè

Venerdì 26 Via Polanesi: da chiesa a confine con Sori