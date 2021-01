Recco: “Gabinetti pubblici, qua non esistono nemmeno”

Dallo staff comunicazione del Circolo Pd Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

Leggiamo delle lamentele per la cattiva tenuta dei gabinetti pubblici di Rapallo. Che dire di quelli di Recco? Nulla perché non esistono! Vi erano fatiscenti ed abbandonati a sé stessi e sono stati demoliti.

Riteniamo che il duo Gandolfo & Senarega dovrebbe, ancorché sanzionare chi trasgredisce, offrire delle soluzioni. Non solo costruendo ma preoccupandosi anche dalla gestione di pubblici servizi soprattutto oggi che la pandemia obbliga alla chiusura dei pubblici esercizi e quindi lascia i cittadini ed eventuali futuri turisti nel disagio più completo.

Non dovrebbe essere una impresa titanica per una amministrazione nata, a suo dire per rivoltare la Città, affidare ad una cooperativa o ad una qualche società recchese la gestione di un pubblico servizio (anche a pagamento) che ne garantisse pulizia, apertura e chiusura serale.

Questo dei servizi, specialmente in una regione con una sempre maggiore presenza di anziani, era una dei crucci del compianto ex assessore Emilio Razeto.

Riusciranno i nostri amministratori, oltre che a fare comunicazione a risolvere questo problema?