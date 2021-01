Oggi, giovedì 28 gennaio, auguri a Tommaso. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: accantonare (costituire una riserva o una scorta da utilizzare in un futuro non prossimo; rinviare o escludere lo studio o la discussione di un problema). Proverbi: “Pazienza irritata diventa furore”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Covid: “Terapie intensive in aumento, rimangono stabili i contagi”; “Tamponi nelle scuole, parte il Marco Polo”; Portofino, altri esami gratuiti ai residenti; “Ritorno in classe positivo, ma non per tutti i ragazzi”. Giorno della Memoria: le celebrazioni di ieri. Saldi: il commrrcio tradizionale punta sui saldi in partenza domani. Concessioni balneari: appello ai sindaci.

Sestri Levante: stop alla collaborazione con la fisioterapista, le famiglie insorgono. Lavagna: corsi per 32 operatori turistici. Chiavari: Il decesso di Mario “Dario” Debenedetti. Chiavari: progetto frana alle Grazie ok, presto il via ai lavori. Chiavari: “Bloccare i pedaggi fino a Sestri Levante” (Commento. Levante News è stato il primo a indicare la necessità di esentare dal pagamento fino a Sestri; il limite a Rapallo era stato indicato da Marco Bucci che evidentemente non conosce i problemi creati da Autostrade nell’estremo levante della sua Città metropolitana). Casarza Ligure: ieri l’accordo, casa Fracchia passa al Comune. Chiavari: una commissione sul caso depuratore. Chiavari: biblioteca dell’Economica aperta alla consultazione. Chiavari: focus su Karem Blixen. Chiavari: Uilm esclusa dalla Rsu di Hi-Lex “Atto grave per i lavoratori”. Chiavari: Gli obiettivi del Consorzio Tassano.

Rapallo: commercio, dalla lettera di Costanzo alla protesta di Berardi. Rapallo: Parco Casale, il polmone verde abbandonato in centro. Portofino: prenotate nel Tigullio quasi 100 crociere.

=====

Mezzanego: interrotta la strada per Porciletto. Santo Stefano d’Aveto: L’eli cottero Drago spinto sugli alberi da folata di vento (Commento. Ma non era un’avaria? In ogni caso, come raccontato ieri da Levante News, è stata una raffica, come detto nel testo, e non una folata di vento a spingere l’elicottero contro gli alberi).