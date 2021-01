Rapallo: all’istituto comprensivo una mostra sulla Shoah

Dall’Ufficio Stampa dell’Istituto Comprensivo Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Il Coronavirus non ha fermato la Giornata della Memoria, che l’Istituto Comprensivo Rapallo celebra ogni anno dedicando non soltanto il giorno del 27 gennaio – 76° anniversario della liberazione del Campo di concentramento di Auschwitz – ma un’intera settimana al ricordo della Shoah. In questi giorni i ragazzi e i loro insegnanti sono impegnati ad ascoltare testimonianze, guardare i grandi film dedicati al tema dell’Olocausto e discutere delle cause profonde di questo tragico evento, sviluppando negli alunni la capacità di leggere i fatti i modo critico.

La speciale settimana dell’Istituto ha avuto inizio lunedì 25 gennaio con l’allestimento di una mostra sul tema della Shoah, con disegni, poesie, manifesti e plastici creati dagli alunni di tutte le classi della scuola media. Il pubblico non potrà entrare a visitarla come accadeva gli anni scorsi, ma potrà ugualmente vederla sul canale Youtube e il sito della scuola. Com’è tradizione, i lavori più significativi verranno premiati a cura dell’associazione culturale Tigulliana e della famiglia Ferraretto, che mette ogni anno a disposizione una borsa di studio intitolata al partigiano Ottavio Ferraretto, al cui ricordo la città di Rapallo ha dedicato una via.

Gli alunni dei corsi di strumento hanno commemorato le vittime dell’Olocausto attraverso un recital in cui i brani musicali curati dai docenti di Strumento si sono intervallati alle letture tratte da Shemà di Primo Levi e Il volo di Sara, un racconto di Lorenza Farina.

Le classi quarte e quinte della scuola elementare “Pascoli” hanno ascoltato una testimonianza e visto una presentazione su Auschwitz fatta da un’insegnante che ha visitato il lager. Le classi seconde, terze, quarte, quinte hanno ascoltato dalle loro maestre i testi di Rosa Bianca, Otto, La Portinaia Apollonia, alcuni brani tratti da Il diario di Anna Frank e hanno visto il cartoon La stella di Andra e Tati con successive discussioni sull’argomento e produzione di materiali. Sono state lette in classe la filastrocca di Giuseppe Bordi 27 gennaio e le poesie del ghetto di Terezin; i bambini hanno ascoltato canti ebraici, come Gam gam e Shalom Cheverim, e visto il film La storia di re David.

”Non crediamo a una Memoria ingessata, retorica, capace di suscitare soltanto un po’ di emozione – dice il Dirigente Scolastico Giacomo Daneri – Per questo non ci limitiamo a raccontare che Auschwitz è esistito, ma ci concentriamo sul percorso che ad Auschwitz ha portato: come è stato possibile che una comunità abbia considerato accettabile l’espulsione di alcuni suoi membri come se fossero “cose” di cui potersi sbarazzare. Crediamo nella Memoria formativa, quella cioè che vede il passato in funzione dei problemi e delle domande sollevate dal presente, offrendo ai ragazzi strumenti di interpretazione di ciò che li circonda, capaci di rivelare e contrastare indifferenza e razzismo”.