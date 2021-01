Lettere/ “Rapallo, wc pubblici, urge manutenzione”

Da Angelo Azzinari riceviamo e pubblichiamo

Spero di fare cosa gradita segnalare le condizioni precarie dei servizi igienici collocati in prossimità del parcheggio in centro a Rapallo. Non essendo consentito l accesso ai bar, ieri mattina ho dovuto servirmi della struttura pubblica, dove ho fatto fatica ad entrarci per le condizioni generali e igieniche improponibili, Senza luce e senza chiusura dall interno.

Spero che questi servizi siano contemplati nei programmi dei prossimi lavori ritenuti indispensabili.